След скандала с държавните имоти: Правителството внесе програмата за одобрение от парламента
В мотивите си от правителството посочват предложението е внесено с цел постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост върху имоти държавна собственост и собственост на държавни публични предприятия.
"През последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средствата за опазването и поддържането им, както и липса на приходи. За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни", посочват от Министерския съвет.
От кабинета заявяват, че си поставят за цел тези процеси да бъдат оптимизирани.
"Индикативният списък на имоти - държавна собственост, нуждата от които е отпаднала, е базиран на подадена от ведомствата и областните управители първоначална информация, отразена в раздел "Изходни данни" на Програмата", пише в мотивите.
"Различните политически интерпретации, мотивират правителството да потърси санкция от НС, за да може да се намери необходимата обществена подкрепа, чрез гласовете на народните представители", посочва правителството.
По-рано днес президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост, които бяха приети в последния работен ден на депутатите преди лятната ваканция. Новите текстове променят частично процедурите за осъществяване на определени разпоредителни сделки с държавно имущество.
