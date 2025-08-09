ЗАРЕЖДАНЕ...
Луиза Григорова: Вече нищо не изглежда далечно и невъзможно
©
В публикацията тя разкри, че през последните месеци е направила много промени в живота си, които приема като стъпки в правилната посока.
"В последните месеци направих много промени в живота си, вярвам за добро, а и така се усещам за момента. Това, което все повече откривам е, че щастието е в баланса. Често го чувате това за осъзнатото живеене, за баланса, за приемането и може да ви звучи като клише, но не е, особено когато започнете да вървите по такъв път, животът така хубаво се осветява пред очите ви, че вече нищо не изглежда далечно и невъзможно. Благодарна съм всеки ден!", написа Луиза.
Още по темата
/
200 000 за Куката
09.08
РОБИ каза "Да"
09.08
Днес тя става на 63
09.08
Още от категорията
/
Адът в Солинген: Семейството, което оцеля по чудо, след като падна върху колата на загиналите си съседи Жилови
09.08
Пари в буркана - стереотип за българската предпазливост: "Бурканбанк" ще бъде поставен на изпитание заради влизането ни в еврозоната
09.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Ва...
22:59 / 09.08.2025
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Су...
19:46 / 09.08.2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
19:46 / 09.08.2025
Пожар в пункт за вторични суровини в Русе
19:46 / 09.08.2025
Голямо задръстване на "Дунав мост" при Русе
18:59 / 09.08.2025
България сред страните от ЕС с най-много години живот в добро здр...
19:47 / 09.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.