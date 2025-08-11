ЗАРЕЖДАНЕ...
Каква информация дават за плодовете стикерите по тях
Органичните продукти често се обозначават не само чрез кода, но и чрез допълнителни етикети – в ЕС това е зеленият лист със звезди и надпис EU Organic, а в България може да се срещне и стикер "БИО“
Липсата на код не означава, че плодът е органичен или безопасен – напротив, може да бъде сигнал за липса на прозрачност или произход. Освен тази информация кодовете помагат и при маркирането на касата в супермаркетите и се използват в търговската мрежа от 90-е години на миналия век.
Като потребители имаме право да знаем какво купуваме и с какво се храним. Разчитането на PLU кодовете е един от лесните начини да се ориентираме в морето от продукти, които ежедневно избираме.
Това е особено важно за хора с хранителни алергии, за родители, които купуват храна за бебета и малки деца, както и за всички, които държат да консумират екологично чисти и устойчиви продукти.
Ето защо е важно да спазваме няколко важни съвета:
- Четете лепенките внимателно и ако откриете петцифрен код, започващ с 9 – гаранция за органичен произход, спокойно можете да купите продукта и да го давате и на малки деца
- Ако не откривате PLU код или няма посочена друга информация за произхода – попитайте търговеца, който би трябвало да ви уведоми за това откъде е плодът или зеленчукът и как е отглеждан.
- Следете и за сертифицираните биоетикети, особено когато избирате продукти от кооперативен пазар или в по-малки обекти от търговската мрежа, където контролът не е толкова стриктен.
Информираният избор е нашата огромна крачка към по-здравословен начин на живот.
Етикетите съдържат т.нар. PLU кодове (Price Look-Up) и не само улесняват търговците, но дават възможност на информираните потребители да направят по-здравословен и съзнателен избор.
Как да ги разпознаем:
Четирицифрен код (напр. 4011):
Продуктът е отгледан по конвенционални методи, което означава, че вероятно са използвани синтетични торове, пестициди и други химикали
Петцифрен код, започващ с 9 (напр. 94011):
Това е органичен продукт, отгледан без химикали, в съответствие със стандартите за биологично земеделие.
Петцифрен код, започващ с 8 (напр. 84011):
Това означава, че продуктът е генно модифициран (ГМО) - такива продукти по-рядко могат да се срещнат в страните от Европейския съюз поради строгото регулиране, пише zdrave.to.
