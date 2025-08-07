Independent.
Данните показват, че приемът на кофеин късно вечер води не просто до будност, а до повишена импулсивност.
Учените са провели експеримента с кофеин върху плодовити мушици. Те са установили, че след приема на пестицида в насекомите се появява "безразсъдно" поведение при летене, като са много по-неспособни да потискат движенията си.
Резултатите от експеримента показват много по-засилено влияние върху мъжките индивиди. Въпреки това обаче, учените правят заключението, че кофеинът влияе толкова негативно и на жените, особено тези, които го приемат преди и по време на нощен труд.
Проучванията продължават, за да бъде установено защо приемът на кофеин през светлите часове на денонощието не оказва такова влияние на организма.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.