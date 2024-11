Вегетарианството може да помогне при борбата с диабета

© Днес вегетарианският и растителният режим на хранене все повече се възприемат като мощни инструменти за предотвратяване на хронични заболявания като диабет тип 2 и сърдечносъдови болести. Въпреки научните доказателства за ползите от тях обаче много здравни специалисти се колебаят дали да препоръчват активно тези диети. Това разминаване между научните изследвания и практиката предизвика нови научни прегледи, насочени към осъвременяване на подхода ни към храненето и кардиометаболитното здраве.



Две скорошни проучвания показват, че вегетарианските и веганските диети могат да помогнат на хората да се справят с диабета и да намалят риска от сърдечни заболявания. Всъщност тези диети, които се основават на плодове, зеленчуци и други храни от растителен произход, са в съответствие с Диетичните насоки за американците за периода 2020-2025 г.



Тези насоки препоръчват вегетарианското хранене като избор, който подпомага здравето. Въпреки това остарели схващания пречат на някои здравни специалисти да подкрепят напълно този избор. Затова изследователите систематично преразглеждат данните за това как растителните диети влияят върху кардиометаболитното здраве.



Техните констатации, публикувани в Advances in Nutrition и American Journal of Preventive Cardiology, подчертават ролята, която вегетарианските и веганските диети играят за намаляване на рисковете от сърдечносъдови заболявания и за подпомагане лечението на диабета.



Проф. Матю Ландри, доктор по медицина, водещ изследовател, изтъква това изследване като част от ангажимента на Академията по хранене и диететика (AND) към практика, основана на доказателства. "Сега имаме толкова много изследвания, че правим прегледи на прегледите, за да консолидираме резултатите и да подобрим клиничните препоръки“, казва проф. Ландри, преподавател по обществено здраве в Калифорнийския университет в Ървайн.



Едно от проучванията включва метаанализ на седем клинични проучвания на вегетариански и вегански диети за лечение на диабет тип 2. Тези проучвания обхващат 770 възрастни, предимно на средна възраст, в продължение на 26 седмици. В това изследване са разгледани както вегетариански диети, които изключват месото и морските дарове, така и вегански режими, които изключват всички животински продукти. Резултатите показват, че вегетарианските диети могат да подобрят умерено контрола на кръвната захар, като понижат нивата на хемоглобин А1с с 0,40% и намалят индекса на телесната маса (ИТМ) с почти един пункт. Някои данни сочат, че тези диети могат също да намалят нуждата от лекарства за диабет и да подобрят инсулиновата чувствителност.



Въпреки това не са отбелязани значителни ефекти върху кръвната захар на гладно или LDL холестерола. Подкрепата за растителното хранене в грижите за диабета не е нова. Предишни прегледи показват, че веганската и вегетарианската диета помагат за понижаване на LDL холестерола, особено при хора, изложени на риск от метаболитни заболявания.



Във второто проучване са анализирани 21 систематични прегледа на вегетариански, вегански и невегетариански диети, по-специално тяхното въздействие върху сърдечносъдовото здраве сред здрави хора на средна възраст. Резултатите показват, че вегетарианските диети са свързани с 15% намаляване на сърдечносъдовите заболявания и 8% по-нисък риск от смърт поради проблеми с болно сърце.



Вегетарианските диети предлагат допълнителни кардиометаболитни ползи чрез понижаване на кръвното налягане, LDL холестерола, триглицеридите и индекса на телесната маса. Те се свързват и с намалени нива на С-реактивен протеин – маркер за възпаление в организма. Тези констатации съвпадат с предишни проучвания пише zdrave.to.



Нарастващото разпространение на диабет тип 2 и сърдечносъдовите заболявания е обезпокоително, но растителните диети предлагат обещаващ начин за превенция и лечение. Ендокринологът д-р Авантика Уоринг смята, че ефектът на веганските и вегетарианските диети идва главно от съдържанието на фибри, здравословни мазнини и антиоксиданти. В сравнение с всеядните диети, растителната храна обикновено осигурява повече фибри, ненаситени мазнини и основни витамини и минерали.



Тези хранителни вещества играят решаваща роля за здравето на сърцето и регулирането на кръвната захар. Замяната на животинските мазнини с растителни например може да намали възпалението в кръвоносните съдове, което помага за предотвратяване на запушването им. Фибрите и здравословните мазнини работят заедно, за да подобрят функцията на кръвоносните съдове и да намалят кръвното налягане.



Интересът към вегетарианските и веганските диети се увеличава. Неотдавнашно проучване на Международния съвет за информация за храните (IFIC) показва, че близо 8% от американците вече се придържат към някоя от тези диети, а други се ориентират към растителен начин на хранене като флекситарианската и средиземноморската диета. С нарастването на популярността на растителното хранене са необходими по-широкомащабни проучвания, за да се определи най-добрата диета за кардиометаболитно здраве.



Засега експертите са единодушни, че настоящите доказателства категорично подкрепят вегетарианското хранене за справяне с диабета и предотвратяване на сърдечни заболявания. Въпреки това се посочва, че не всички вегетариански диети са еднакви; важно е да се избягват рафинираните въглехидрати и преработените храни, които могат да неутрализират ползите за здравето, давани от натуралните плодове и растителни храни. Също така се препоръчва на хората да възприемат елементи от растителното хранене, които доказано подобряват здравето, като пресни плодове, пълнозърнести храни и растителни мазнини, дори ако не са напълно готови да станат вегетарианци.



Въпреки натрупаните доказателства погрешните схващания за вегетарианските диети продължават да съществуват. Много хора се притесняват, че няма да си набавят достатъчно протеини или смятат, че растителната диета е безвкусна. Въпреки че в растителната диета има много богати на протеини и вкусни продукти – ядки, леща и зърнени храни.