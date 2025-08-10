ЗАРЕЖДАНЕ...
Борбата с огъня продължава: Остава бедственото положение в Сунгурларе
© Булфото
"Прогнозата показва 30-40 км/ч вятър в следобедните часове. На място има осем екипа на ПБЗН, чакаме още три, които пътуват насам. Имаме и наш булдозер, още един, организиран от общината, УТВ за гасене и друга техника“, посочи още Николаев.
"Имаме няколко огнища, едното е над село Славянци, другото е в посока село Скала, но е далече от населеното място. 10 000 декара е засегнатата площ и не се е увеличила към този момент“, каза още комисар Николай Николаев.
"Бедственото положение остава за Славянци, Скала, Бероново и Сунгурларе. Очакват се високи температури и силен вятър. Имаме готовност за евакуация. Полицията предупреди хората, в случай на необходимост да вземат най-необходимото и да се подготвят за евакуация. Към момента няма опасност за населените места“, посочи кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов.
