Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад край Славянци
На терен, в момента, има един хеликоптер, като се чака да пристигне и втори,както и в борбата с огъня да се включат два самолета от Швеция, които всеки момент трябва да кацнат на летище Бургас. Те ще пълнят вода от язовир Камчия.
Няма изгорели стопанства. Засега са изгорели гористи местности, ниви и много декари лозя, което е пагубно за региона.
Няма пострадали хора, няма евакуирани от нито едно населено място, с изключение на обитателите от дома за възрастни хора в с. Славянци. На този етап няма опасност за имуществоно на насението в пострадалите села и гр. Сунгурларе. Въпреки това ситуацията остава изключително тежка.
Задействан е кризисния щаб, който наблюдава обстановката и при необходимост ще се вземе решение за евакуация на населението от застрашени населени места.
На място са 6 противопожарни екипа, които заедно с доброволци се борят с огнената стихия. Целият общински, областен и държавен ресурс са средоточени в борбата с огъня. На място са представители на различни държавни институции.
