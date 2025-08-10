16-годишният Даниел трети ден носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, които се борят с огнената стихия край Сунгурларе.Снимките бяха публикувани във Фейсбук от фоторепортера Иван Янев.В поста си той пише: "Изглежда все едно е Феникс - роден от пепелта. Стана ми кеф, че се запознахме. И утре ще е на пожара....".Огнената стихия не стихва вече трети ден. По-рано днес пожарът отново се възпламени заради силния вятър.