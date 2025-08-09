ЗАРЕЖДАНЕ...
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
Около 16.30 часа огънят беше овладян, но малко по-късно землището около с. Балабанчево беше обхванато отново от пламъци. Борбата с огъня продължава, обстановката е тежка.
В гасенето по въздух участват два шведски самолета и два военни хеликоптера.
В момента ситуацията е под контрол, но от кризисния щаб се тревожат вятарът да не се обърно отново и пламъците да обхванат предишните села.
На терен са и много пожарникари, доброволци и горски служители. Дом за възрастни хора беше евакуиран.
Еди от хеликоптерите в момента е пренасочен към друг пожар край село Сливово, община Средец.
/
