Фирмата коцесионер по повод протеста срещу кариерата в с. Балван: Проектът ще донесе реални икономически и социални ползи за региона
"Проектът ще донесе реални икономически и социални ползи за региона, вкл. приходи от концесионни такси, нови работни места и устойчивост в строежа на ключовата за Северна България АМ Русе-Велико Търново и на АМ Хемус“, се казва в позицията.
"Екологията на региона е наш основен приоритет, поради което инвестиционното намерение стъпва на ясни положителни становища от компетентните институции и се предприема при спазването на всички правила и действащи норми относно опазването на околната среда и процедурите за получаване концесионни права съгласно Закона за подземните богатства.
Концесионните дейности ще се извършват върху територия, предварително оценена за целта в съответствие с всички правила за опазване на околната среда залегнали в Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Законa за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите и др., както и техните подзаконови нормативни актове. Дейността подлежи на строг предварителен, текущ и последващ контрол от всички компетентни държавни органи, като още в Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) са засегнати множество превантивни мерки, който инвеститорът е поел задължение да изпълнява.
Компанията ни разполага с най-модерните технологии, щадящи околната среда и здравето на хората. Взривяванията (само 4 в годината), които извършваме във връзка с добивната дейност, винаги са стриктно регулирани като честота, шум, вибрации, предварително информиране на компетентните органи, както и спазване на безопасни отстояния от населени места и земеделски имоти.
В ДОВОС е разгледано и кумулативното въздействие на дейността на кариерата, заедно с функциониращата в близост друга кариера. Също така е направен анализ, че дейността не засяга защитени територии, нито санитарно-охранителни зони, както и водни обекти, в това число и такива, които се използват за питейни, земеделски или битови нужди.
Рекултивационният ни план гарантира пълно възстановяване на биологичната екосистема на терена след приключване на добивните дейност.
Готови сме за открит диалог и дългосрочен ангажимент към местната общност. Имаме амбицията да се утвърдим като отговорен партньор на хората и общините в региона, с качествен принос към местното развитие и уважение към здравето и природата“.
