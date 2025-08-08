ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарът в Пирин е локализиран!
©
Днес на място са 35 служители, както и специализиран автомобил на ЮЗДП, който оказа голяма помощ за недопускане на разширяване на периметъра на огъня в последните дни.
При 370 метра денивелация, по фронта на пожара е опъната 1050 метра линия с маркучи, с водата се обливат тлеещите огнища.
В момента огън няма, допълват от ЮЗДП.
Още по темата
/
Комисар Димитър Димитров: Не беше допуснато да пострада нито един жител при евакуацията в Плоски
30.07
Джартов: Хората ще могат да се върнат по домовете си, когато бъдем сигурни, че е осигурена тяхната безопасност
30.07
Джартов: Успяхме да натиснем пожара с хеликоптерите и с наземните екипи, но силният вятър разпали нови огнища
28.07
Още от категорията
/
Фирмата коцесионер по повод протеста срещу кариерата в с. Балван: Проектът ще донесе реални икономически и социални ползи за региона
07.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
14:43 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.