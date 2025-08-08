Пожарът в Пирин е локализиран, информират от Югозападното държавно предприятие. В продължение на 12 дни рожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци са високо в планината и полагат усилия за пълното потушаване на огнената стихия.Днес на място са 35 служители, както и специализиран автомобил на ЮЗДП, който оказа голяма помощ за недопускане на разширяване на периметъра на огъня в последните дни.При 370 метра денивелация, по фронта на пожара е опъната 1050 метра линия с маркучи, с водата се обливат тлеещите огнища.В момента огън няма, допълват от ЮЗДП.