Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега
"Днес изплува на плажа в Бургас, навярно от Поморие или Черноморец. Сигнализира се на 112 и на общински служби... Идеята тук е да се намери кое е кучето и кой би могъл да го стори", каза очевидец във Facebook.
"Не мога да повярвам, че съществуват някъде такива изроди!!! Това е толкова жестоко, че не ми го побира акъла! Горкото животинче", пишат други хора под публикацията.
"Фокус" припомня, че жестокостта над животни ескалира драстично през последните месеци. Миналата седмица съдът в Тетевен определи "домашен арест“ за 39-годишен мъж, убил с метална бухалка куче.
Пореден сигнал за насилие над животни: Затварят насилствено улични котки и кучета без основни грижи
29.05
Сарафов: Категорична нетърпимост и нулева толерантност в обществото срещу всички прояви на жестокост
12.05
Протест във Варна днес!
16.04
След случая в Перник: ПП-ДБ обсъди на кръгла маса законодателни мерки срещу насилието над животни
25.03
Незаконни боеве с кучета
24.03
Слави Трифонов: Нито Перник, нито който и да е град или село заслужават на тяхна територия да са се родили такива изроди
24.03
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:20
Фирмата коцесионер по повод протеста срещу кариерата в с. Балван: Проектът ще донесе реални икономически и социални ползи за региона
07.08
ГДБОП разби престъпна групировка във Велико Търново, всичките ...
15:05 / 08.08.2025
Пожарите в Шуменското плато и в Хасковско са предизвикали стотици...
13:46 / 08.08.2025
Обявиха частично бедствено положение в община Хасково
11:05 / 08.08.2025
Анонимен
преди 2 ч. и 0 мин.
Горкото животинче,да не е този начина,но като ядете агнешко или свинско и т.н.не казвате "горкото животинче"нали.Лицемери.
