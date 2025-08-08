Сподели close
Овладян е пожарът, който пламна в част от Шуменското плато. Противопожарни екипи, водоноски и десетки доброволци се включиха в гасенето

Той обхвана част от борова гора на около километър от града.

Пламъците обхванаха терен в близост до местност "Мечката", която е труднодостъпна, информира bTV. За няколко часа огънят беше локализиран и потушен.

Трима души от доброволците бяха обгазени и се наложи да им бъде оказана спешна помощ.