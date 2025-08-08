Пожарите, които избухнаха вчера в част от Шуменското плато и областите Хасково и Бургас, са предизвикали засилен трафик на позвъняванията на телефон 112. Това отчитат от Министерството на вътрешните работи.В часовия отрязък между 18 и 20:30 часа на 7 август в системата 112 са постъпили 1 817 обаждания, от които 360 за пожарите в Шуменското плато и областите Хасково и Бургас.Първият сигнал за пожара в Шуменското плато е постъпил от 19:37 часа, а до 20.30 часа общият брой позвънявания по този повод е достигнал 297. В този интервал е отчетен засилен трафик от обаждания на гражданите, който е довел до образуване т. нар. "опашки от чакащи" да се свържат със спешния телефон.На 7 август постъпилите сигнали за пожари са 750.