Над 60 студенти участваха в турнира по плуване за купа "8 декември"

© Над 60 студенти от пет университета се включиха в турнира по плуване за купа "8 декември", съобщиха от дирекция "Спорт“ към Община Варна. Състезанията се проведоха на открития плувен басейн "Юлиян Русев".



В комплексното класиране на първо място е Медицинският университет с 524 точки, следващите в класирането са ВВМУ "Н. Вапцаров“ - 423 т., Икономически университет – 416 т., Технически университет – 170 т. и Варненски свободен университет – 36 точки.



Индивидуално класиране по дисциплини:



50 м бътерфлай жени



1. Филотея Димитрова ВВМУ 0:30.70



2. Габриела Дочева ВВМУ 0:31.14



3. Никол Полински МУ 0:31.36



50 м бътерфлай мъже



1. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.20



2. Антоний Моралийски МУ 0:26.07



3. Арсений Бекетов МУ 0:27.45



50 м гръб жени



1.Никол Полински МУ 0:36.07



2.Никол Атанасова МУ 0:38.16



3.Венета Георгиева ИУ 0:38.17



50 м гръб мъже



1. Арсений Бекетов МУ 0:30.13



2. Дилян Желязков ИУ 0:30.16



3. Михаил Денев МУ 0:30.20



50 м бруст жени



1. Филотея Димитрова 0:36.32



2. Никол Атанасова МУ 0:44.30



3. Десислава Веселинова ИУ 0:44.39



50 м бруст мъже



1. Теодор Вощинаров 0:31.20



2. Михаил Денев МУ 0:33.23



3. Георги Георгиев ВВМУ 0:34.04



50 м св. стил жени



1. Габриела Дочева ВВМУ 0:28.70



2. Мария Ангелова ВВМУ 0:30.64



3. Йоана Стоименова МУ 0:31.14



50 м св. стил мъже



1. Антоний Моралийски МУ 0:24.32



2. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.02



3. Александър Матев ВВМУ 0:26.37



Щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени



1. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ - Матев, Димитрова, Георгиев, Дочева, Тодоров 2:15.39



2. Медицински Университет – Бекетов, Стоименова, Денев, Полински, Моралийски 2:17.16



3. Икономически Университет – Божилов, Делиджова, Георгиев, Цветанова, Дамянов 2:30.80