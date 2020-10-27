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Над 60 студенти участваха в турнира по плуване за купа "8 декември"
Автор: Стойчо Генов 16:08 / 27.10.2020Коментари (0)76
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Над 60 студенти от пет университета се включиха в турнира по плуване за купа "8 декември", съобщиха от дирекция "Спорт“ към Община Варна. Състезанията се проведоха на открития плувен басейн "Юлиян Русев".

В комплексното класиране на първо място е Медицинският университет с 524 точки, следващите в класирането са ВВМУ "Н. Вапцаров“ - 423 т., Икономически университет – 416 т., Технически университет – 170 т. и Варненски свободен университет – 36 точки. 

Индивидуално класиране по дисциплини:

 50 м бътерфлай жени

1. Филотея Димитрова ВВМУ 0:30.70

2. Габриела Дочева ВВМУ 0:31.14

3. Никол Полински МУ 0:31.36

 50 м бътерфлай мъже

 1. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.20

 2. Антоний Моралийски МУ 0:26.07

 3. Арсений Бекетов МУ 0:27.45

50 м гръб жени

1.Никол Полински МУ 0:36.07

2.Никол Атанасова МУ 0:38.16

3.Венета Георгиева ИУ 0:38.17

  50 м гръб мъже

1. Арсений Бекетов МУ 0:30.13

2. Дилян Желязков ИУ 0:30.16

3. Михаил Денев МУ 0:30.20

 50 м бруст жени

1. Филотея Димитрова 0:36.32 

2. Никол Атанасова МУ 0:44.30

3. Десислава Веселинова ИУ 0:44.39

  50 м бруст мъже

1. Теодор Вощинаров 0:31.20

2. Михаил Денев МУ 0:33.23

3. Георги Георгиев ВВМУ 0:34.04

 50 м св. стил жени

1. Габриела Дочева ВВМУ 0:28.70

2. Мария Ангелова ВВМУ 0:30.64

3. Йоана Стоименова МУ 0:31.14

  50 м св. стил мъже

1. Антоний Моралийски МУ 0:24.32 

2. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.02

3. Александър Матев ВВМУ 0:26.37

 Щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени

1. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ - Матев, Димитрова, Георгиев, Дочева, Тодоров 2:15.39 

2. Медицински Университет – Бекетов, Стоименова, Денев, Полински, Моралийски 2:17.16

3. Икономически Университет – Божилов, Делиджова, Георгиев, Цветанова, Дамянов 2:30.80

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