Черно море спечели убедително варненското дерби при децата

Децата на Черно море, набор 2010 година, победиха една година по-големите футболисти на Спартак Варна в мач от регионалното първенство за родени 2009 година. Възпитаниците на Миро Мирчев се наложиха с 4:1 срещу състава на “соколите", воден от Димитър Митов, на стадион “Корабостроител" под Аспаруховия мост.
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Любопитното е, че попаденията за младите “моряци" реализираха четирима различни футболисти. Головете отбелязаха Юлиян Димитров, Васил Радичков, Георги Денчев и Руслан Стоянов.
Съставът на Черно море: Давид Цветанов, Пламен Савов, Денислав Велинов, Витомир Тодоров, Веселин Велинов, Руслан Стоянов, Георги Кателиев, Васил Радичков, Георги Денчев, Юлиян Димитров, Рафи Рафиев, Михаил Русев, Симеон Маринов, Борислав Ангелов, Никола Петров и Павел Михайлов.