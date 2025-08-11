Българският Червен кръст откри национален кол център с екип от обучени служители, които предоставят професионални консултации и информация по следните теми:- Достъп до социални услуги и здравни права;- Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;- Здравословен начин на живот и балансирано хранене.Номерът на кол центъра е 02 4928549 Той ще изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в националната информационна система по Програмата "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, финансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+), в рамките на Операция "Подкрепа“.