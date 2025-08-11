ЗАРЕЖДАНЕ...
БЧК откри национален кол център
©
- Достъп до социални услуги и здравни права;
- Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;
- Здравословен начин на живот и балансирано хранене.
Номерът на кол центъра е 02 4928549 Той ще изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в националната информационна система по Програмата "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, финансирана от Европейския социален фонд Плюс (ЕСФ+), в рамките на Операция "Подкрепа“.
Още от категорията
/
Диана Русинова към АПИ: Този участък категорично не е обезопасен и инцидентите тук няма да спрат
10:00
КЗД се заема с Ryanair след скандала на летище "Васил Левски": Проверява ги за дискриминация и тормоз над дете с увреждане
10:00
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
09:28
Ето какво идва утре
10.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.