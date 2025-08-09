Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В района има голямо задръстване, гишетата за плащане на такса-мост работят

Голямо задръстване се образува на "Дунав мост" при Русе.

Хиляди румънски автомобили, които се прибират от морските курорти, блокираха движението към граничния пункт. Наложи се патрули и гранични полицаи да регулират пропускането на колите поетапно.

Всички гишета за плащане на такса-мост работеха, предаде NOVA.

На по-дълъг интервал се пропускаха колите от България към Румъния на самия мост, но заради ремонта едното платно е затворено и придвижването става бавно. Пътуващите разказаха, че чакат най-малко два часа, докато стигнат до "Дунав мост".

Очаква се трафикът в района да остане интензивен до късно тази вечер.