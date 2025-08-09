ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка, целта е САЩ да бъде въвлечена в преговорите
©
Според последните информации Тръмп и Путин ще се срещнат следващата седмица в Аляска.
Според Станчев, Путин дори няма да обсъжда превзетите територии в Украйна, защото ги смята за руски. Максимумът, който може да направи Тръмп е да договори отстъпки в Николаевска област и пътя към Крим.
"Русия обаче ще поиска гаранции да има сухопътен проход към Крим", заяви Станчев в ефира на bTV.
Добави, че Путин ще настоява да бъдат спрени санкциите срещу Русия, както и да бъде прекратена военната помощ за Украйна.
Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.
Още по темата
/
Велизар Шаламанов: Политиката, която води България спрямо Украйна, активира руските операции към страната ни
04.08
Захарова предупреждава: Русия ще отговори на решението на България да я обяви за "спонсор на тероризма"
30.07
Експерт: Трябва добро планиране от какво армията има нужда и как ще работят в комплекс тези нови въоръжения
25.07
Желязков към Зеленски: България ще продължи да подкрепя Украйна и при следвоенното възстановяване на страната
11.07
Д-р Теодора Личева: Държавата трябва да върви една крачка пред престъпниците, а тя върви доста назад
03.07
Корнелия Нинова: Къде сте сега, клеветници? Тези, които сте с имунитет, чакам ви! Не съм си намерила името и достойнството на улицата
02.07
Митрофанова: Отношенията Русия-България достигнаха историческо дъно, властите искат да са лоялни и послушни членове на НАТО и ЕС
01.07
Още от категорията
/
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
08.08
Собственик на обменни бюра за фалшивото евро: Светлосенките не се променят, а са нарисувани, както и да завъртите банкнотата, те си стоят статични
08.08
Пламен Узунов: Тази географска разтегнатост има и своите негативи, комуникация не се осъществява много лесно
08.08
146 г. от създаването на Военноморските сили на Република България ще бъдат тържествено отбелязани във Варна
08.08
146 г. от създаването на Военноморските сили на Република България ще бъдат тържествено отбелязани във Варна
08.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат...
22:20 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити само защ...
21:22 / 08.08.2025
Камионът, убил Сияна, е бил неравномерно натоварен
19:50 / 08.08.2025
Предадоха на съд обвиняем за престъпление по служба по случая "Зл...
19:33 / 08.08.2025
Министър Караджов: Пореден скандален случай на летище "Васил Левс...
18:36 / 08.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.