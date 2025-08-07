ЗАРЕЖДАНЕ...
Търговец: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Цената в лева на повечето плодове и зеленчуци по пазарите в големите градове вече е преизчислена и в евро. Въпреки това двойното обозначение продължава да обърква купувачите, предаде БНТ.
Милена Минчева, производител и търговец: "Имаме още 3-4 етикета общо взето, които така съпътстване на стоки, които са преоценени при нас, които на тях нямаме още преетикетиране. Касовите апарати, нашият софтуер вече е сложен, но предполагам, че може би ще има фирми, които ще останат още с непроменен. Физически е невъзможно всички фирми да се обхванат. Хубаво е да има удължаване на срока, защото хората още не всички са свикнали. Има обекти, които са с много артикули. Все пак за това трябва време."
Според думите на Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе, търговците вече са готови за промяната.
Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе: "Дори да е земеделски производител или търговец, няма кой знае колко много артикула или земеделска продукция, различни видове, която да изисква много работа по преетикитирането. Готови са търговците. По всички търговски маси наистина има двойни цени в евро и в лева. Друг е въпросът вече с настройките на касови апарати и т.н. Там имаме наистина и ние като общинската фирма, която стопанисва пазарите в града, имаме наистина проблеми, защото малко трудно вървят нещата, но като цяло на пазара вече има и двете цени."
