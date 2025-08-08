ЗАРЕЖДАНЕ...
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити само защото смятате, че ще станат по-неизгодни
Що се отнася до обмяната на пари в БНБ, това ще може да се случва безплатно и завинаги. В търговските банки и пощенските клонове услугата няма да се таксува от 1 януари до 30 юни.
Банкоматите, ПОС терминалите и банковите услуги вече показват стойностите в двете валути.
"Това, което влиза в сила от днес, е двойната визуализация, която вече е факт за устройствата. Хората не е необходимо да правят нищо – да променят карти или сметки. Промяната ще бъде направена на системно ниво", обясни пред NOVA Радослав Димитров, главен директор "Картов бизнес" в Борика.
Процесите ще останат невидими за крайния клиент до 00 часа на 1 януари, когато от банкоматите вече ще може да получим само евро. "Зареждането ще започне преди края на текущата година като устройствата, които имат по 4 касети – 2 от тях ще бъдат заредени с евро, но те няма да бъдат налични за ползване. От полунощ тези касети в евро се активират и стават разполагаеми за ползване, докато касетите с лева се деактивират и спират да се ползват", допълни Димитров.
Условията по кредитите няма да се променят, а превалутирането на всички сметки ще стане автоматично и безплатно.
"Очакваме, че ниските лихви, които в момента в Европа само ние и Малта сме с толкова ниски лихви по кредитите, ще останат такива и през следващата година. В никакъв случай не теглете кредити само защото смятате, че ще станат по-неизгодни, кредит се тегли само тогава, когато парите наистина ви трябват за нещо важно", предупреди кредитният консултант Тихомир Тошев.
Част от търговските банки удължиха и срока, в който можем да внасяме спестяванията си по сметка безплатно - до 31 октомври.
