МВР и "Български пощи“ засилват мерките за сигурност при обмена на левове с евро в малките населени места, а чейндж бюрата вече отчитат засилен интерес. Над 2000 пощенски станции ще са в помощ на хората в малките населени места за обмяна на валута. Припомняме, че в рамките на първите 6 месеца размяната на лева в евро ще се прави без такса.В същото време чейндж бюрата вече отчитат първа сериозна вълна за обмяна на евро, а очакванията им са интересът да се засили в последния момент - т.е. след септември. И алармират - забелязват все повече фалшиви левове. От МВР предупреждават, че очакват опити за злоупотреби в малките населени места.Месеци преди да започнат да обменят левовете в евро, в пощенския клон в казанлъшкото село Енина вече получават въпроси."Започнаха да питат дали ще обменяме, дали ще има такса, и се притесняват, че чуват за фалшиво евро", посочи пред NOVA Ралица, касиерка в пощенския клон.А по-възрастни жители на селото потвърдиха, че са силно притеснени да не ги залъгват с фалшиви банкноти.Диляна обаче е оптимист."Смятам, че от въвеждането на еврото няма да възникнат проблеми. Ако възникнат такива, ще са от хората. Какво толкова? Сменя се валутата. Претърпяхме деноминация преди 20 години, не виждам никаква промяна от това, че ще въведат евро", сподели тя.В София обменните бюра уверяват - готови са да посрещнат наплива от хора, и успокояват, че риск от дефицит на евробанкноти няма."Има достатъчно евро и ще има достатъчно евро и след 2026-та година. Така че няма причина да бързате, няма за къде да бързате, ще има достатъчно евро", увери собственикът на верига обменни бюра Макс Баклаян.Той предупреди обаче, че засега няма завишаване на фалшивите евробанкноти, а на фалшивите левове.От чейндж бюрата съветват - има ясни знаци, които отличават истинските от фалшивите евро пари."Докоснете я внимателно, трябва да усетите релеф. Когато завъртим банкнотата, светлосенките се променят. При фалшивите банкноти те не се променят, а са нарисувани, както и да завъртите банкнотата, те си стоят статични", обясни Баклаян.Въпреки това очакванията на силовото министерство е да има злоупотреби."Дано да не съм лош пророк, но си мисля, че определени групи лица, занимаващи се с този тип престъпления, ще опитват да ходят в по-малки населени места. Там да изпробват късмета си при хора, които не са добре запознати с вида на тази евробанкнота. Ще се опитат да са животновъди, като им закупуват животните, земеделци, които да им закупят земите - и така да ги вкарат в големи заблуди, които ще им нанесат сериозна материална щета", смята директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.