ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха тяло на мъж на гръцко пристанище
©
Според първите признаци това е възрастен мъж, който не е носел никакви лични документи или предмети, които биха могли да помогнат за идентифицирането му.
Очаква се тялото на мъжа да бъде прехвърлено в Съдебномедицинската служба на Пирея.
Още по темата
/
Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изтезания на баща си и мащехата си: 10-годишно момиче умиря само в болница в Аризона
09.08
Почина рок легенда
05.08
Още от категорията
/
Отглеждал повече от 100 котки в потресаващи условия: Мъж от Финландия ще се размине само с глоба
07.08
Адвокати за оправдаването на насилието при протестите в Сърбия: Най-крещящата атака срещу независимостта на съдебната система
07.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Арестуваха грък, който принуждавал непълнолетна в България да мал...
19:00 / 09.08.2025
Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изт...
15:11 / 09.08.2025
"Украинците няма да дадат земята си на Русия, а Аляска е много да...
10:20 / 09.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.