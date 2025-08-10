Намериха тяло на мъж в пристанището на Пирея по-рано днес, обстоятелствата около смъртта му се разследват от бреговата охрана, пише kathimerini.Според първите признаци това е възрастен мъж, който не е носел никакви лични документи или предмети, които биха могли да помогнат за идентифицирането му.Очаква се тялото на мъжа да бъде прехвърлено в Съдебномедицинската служба на Пирея.