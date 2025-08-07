Сподели close
Едър рогат добитък е блокирал движението на АМ "Хемус". За това сигнализират шофьори. 

Колите са спрели на място.

Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост!