Днес без вода ще бъдат: от 10 часа до около 16 часа висока зона на

кв. "В.Варненчик, от 10 часа до около 16 часа част от ниска зона на кв.“Виница“.

Това съобщиха от ВиК-Варна.