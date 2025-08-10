ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето къде няма да има вода във Варна
©
Още от категорията
/
Звездни снимки във Варна
02.08
Награждават човека, гасил сам пожара край АМ "Тракия", докато петмесечното му бебе чака в колата
23.07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пожар на територията на училище във Варна
21:33 / 09.08.2025
21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения във Варна
16:15 / 09.08.2025
Випуск 2025 на Военноморското училище във Варна получи своите дип...
15:13 / 09.08.2025
Хората със зрителни проблеми във Варна се придвижват трудно в гра...
10:20 / 09.08.2025
Ръст на заболелите от салмонела и чревни инфекции във Варна, пров...
09:45 / 09.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.