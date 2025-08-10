Безводието остава огромен проблем в различни части на страната. От години чешмите в авренските села Здравец, Садово и Бенковски са сухи. Въпреки че част от водопроводите са подменени и по тях тече по-голямо количество вода, тя пак не стига. Заради бума на строителството в общината потреблението се е увеличило двойно.В село Бенковски за поредна година са на воден режим. Кога няма да има вода на тяхната улица, хората разбират от информационното табло до кметството.- То отпреди нямаше вода… днеска пък въобще не дойде вода.А как се оправяте - за пиене, за миене?- Как са оправяме - от магазина купуваме, ето там има няколко туби, пълним ги и така перем.Емануил Манолов - кмет на Община Аврен: "Проблемът е само и единствено през лятото и основната причина за това да се случва, е поливането. Факт е, че са големи загубите, че говорим за една полужива 70-80-годишна мрежа, но трябва всички водомерни шахти да се изнесат по улиците и да се спре тази злоупотреба с водата."За да се преодолее водната криза в община Аврен, има идея да се използват запасите от изворите в село Разделна, близо до южния бряг на Белославското езеро.Емануил Манолов - кмет на Община Аврен: "Говорим за трасе от около 10 километра, 3 помпени станции, тепърва ще се прави сметка за финансовата стойност. Кметът може да направи проекти с екипа си, кметът може да осигури финансиране през държавата и различните европейски програми, но кметът не отговаря за доставката на вода."Изворите в Разделна са с дебит 100 литра в секунда. Това е достатъчно за населените места без вода в община Аврен, а за тези в съседната община Белослав.Емануил Манолов - кмет на Община Аврен пред БНТ: “Смятам, че и двете общини имат интерес тази вода да стигне до тях и трябва да бъдем с обединени усилия. Този проект да бъде проектиран, да се минат всички процедури, да се реши проблема на Аврен, на Здравец, на Садово, на Бенковски за следващите 30-40 години."Община Аврен е сред най-бързо разрастващите се в страната, защото е близо до Варна. Само през първото полугодие там е започнало изграждането на близо 500 къщи. Кметът на Аврен е притеснен, че питейната вода се разхищава за поливане и пълнене на басейни. Той призова хората да бъдат по-отговорни, да мислят за съседите си, които може да са на воден режим.