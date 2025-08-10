Приложение, събиращо сигнали от граждани за проблеми, различни ситуации или обстановката в морето и по крайбрежието създадоха преподаватели и студенти от Техническия университет във Варна.То се нарича I see sea - или преведено на български "Аз виждам морето".Чрез приложението всеки гражданин за секунди може да подаде сигнал за нещо, което е забелязал и му се е сторило необичайно, интересно или проблемно."Имаме пет вида доклади – струпване на медузи, метеорологични условия, екстремни условия, замърсявания и подразделения "други", обяснява Стелиана Калева, студент в Технически университет във Варна, пред bTV.Информацията веднага става видима за всеки потребител на приложението. А насоките, в които може да е полезна, са различни."Защитата на морето, защитата на природата. Във Варна сме, морски град сме. Постоянно има замърсяване, дали мазут, дали пластмаси", казва Жора Нерсисян, студент в Технически университет-Варна."Това би могло да помогне на гражданите когато избират къде да плажуват или тези граждани, които се организират в групи и почистват морето и плажа", обнадежден е проф. Тодор Ганчев, преподавател в Технически университет – Варна.Дали приложението ще бъде успешно, зависи от активността на гражданите. Колкото повече сигнали подават те, толкова по-полезна ще е информацията."Това е приложение, което дава сила на гражданите да трансформират света около себе си", казва още проф. Ганчев.Приложението е част от голям проект, наречен "Илиада". В рамките на него е направен цифров двойник на Варненския залив, за две приложения – "система за сляпа навигация" за капитаните на кораби, влизащи в порта, както и "система за управление на риска" за диспечерите на морския трафик.