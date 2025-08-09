Пожар на територията на училище във Варна. Това съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал в 16:40 в район "Младост", когато две деца са запалили боклуци пред вратата на училище "Неофит Бозвели".До пристигане на екип на РДПБЗН, вратата е обгоряла, съобщават още от полицията.Засега няма информация за пострадали хора.