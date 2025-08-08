След проведени издирвателни действия от служители на Второ РУ, е задържан 20-годишен, жител на с. Каменар, община Варна, осъждан. Според събраните до момента данни, преди три седмици младежът е извършил кражба на медни тръби от външни тела на два климатика, монтирани на сградата на местна детска градина, съобщиха от полицията.По случая е образувано досъдебно производство, като на мъжа е наложена мярка за неотклонение.