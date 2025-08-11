В гориста местност между селата Ново Оряхово и Шкорпиловци се озова колата на 32-годишен софиянец. Той не могъл да я овладее и самокатастрофирал. Пътните полицаи го тествали с дрегер, който отчел 1,79 промила. Служителите на реда са завели мъжа в болнична лаборатория за кръвно изследване, но той отказал да му бъде направено такова и след неадекватното му поведение, бил настанен в специализирано отделение за лечение. По случая е образувано досъдебно производство, информираха от полицията във Варна.От там допълниха, че 36-годишен жител на с. Оброчище е загубил контрол над автомобила и самокатастрофирал по пътя между Кичево и Оброчище. В следствие на пътно-транспортното произшествие, мъжът е получил фрактура на лумбален прешлен и е настанен в неврохирургия, без опасност за живота.В петък вечер, служители на Четвърто РУ, спрели за проверка лек автомобил с 35-годишен водач. Инспекцията показала, че същият е с отнето свидетелство за управление на МПС. Той е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества. Полицаите го завели в болнична лаборатория за изследване, където също е отказал да му бъде направено такова. По описа на Четвърто РУ е образувано незабавно бързо производство.