Пиян шофьор застигна кола във Варна, блъсна я, а след това удари и мотопед. Инцидентът - като игра на боулинг, се разигра в събота вечер край Дървения мост.

Водачът на блъсната колата, е с фрактура на китката.

Виновният за "кашата" шофьор е с контузия. Той е проверен с дрегер, който отчел наличие на алкохол от 2,38 промила.

Мотопедистът се отървал без последствия.

По описа на Пето РУ е образувано досъдебно производство.