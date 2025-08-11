Пиян шофьор застигна кола във Варна, блъсна я, а след това удари и мотопед. Инцидентът - като игра на боулинг, се разигра в събота вечер край Дървения мост.Водачът на блъсната колата, е с фрактура на китката.Виновният за "кашата" шофьор е с контузия. Той е проверен с дрегер, който отчел наличие на алкохол от 2,38 промила.Мотопедистът се отървал без последствия.По описа на Пето РУ е образувано досъдебно производство.