2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат от София до Бургас
Съгласно промените в Закона за движението по пътищата, приети в края на юли, тол камерите на пътната агенция вече ще следят освен за платени винетки и тол такси и за платен годишен технически преглед, пътни такси, гражданска отговорност, както и за превишаване на средната скорост – нов вид нарушение по нашите ширини.
За разлика от класическите камери, които мерят скоростта на колите в определен момент и могат да бъдат "измамени“, когато нарушителят намали малко преди да ги стигне, тол камерите са значително "по-хитри“. Те ще засичат времето, за което колата изминава пътя от една камера до следващата и ако това време е по-малко от законното, ще пускат автоматичен доклад до МВР за всеки такъв случай.
Участъци
Тол камерите ще мерят средна скорост по магистрали и скоростни пътища в секционни участъци, подходящи за това – с постоянно ограничение на скоростта и без входно-изходни възли и зони за почивка.
Към момента от МВР са определили седем такива участъци по магистрала "Тракия“ - основната пътна артерия у нас, свързваща столицата и цяла Южна България с морето. Изчисления на "Телеграф“ показаха, че при една средна скорост на нарушител от 171 до 180 км/ч, той ще получи седем глоби от по 300 лв. или общо 2100 лв.
Причината е, че няма нормативен акт, който да ограничава броя пъти, в което един и същ автомобил може да бъде санкциониран в рамките на 24 часа. Дори и при по-умерено нарушение - движение със средна скорост от 155 км/ч – глобата ще е значителна – 600 лв.
Най-тежко ще бъдат наказани тези, превишили средна скорост от 200 км/ч. Те ще получат 4200 лв. глоба, но и ще загубят книжката си за два месеца. Всички нарушители могат да се възползват от 30% отстъпка, ако платят електронния си фиш до 14 дни след връчването му.
Промените в закона в частта за средната скорост влизат в сила на 5 септември.
