Българите ще могат да теглят пари от банкомат до 10 пъти месечно напълно безплатно. Това става възможно след окончателното приемане на промени в Закона за платежните услуги, които са обнародвани в Държавен вестник на 05 август.Промените влизат в сила от 7 октомври 2025 г.Новите правила важат за "платежна сметка за основни операции“.Българите ще могат да извършват и до три безплатни банкови превода месечно, включително през онлайн банкиране. За този вид сметки отпадат и месечните такси за обслужване.Ключово условие, за да се възползва човек от тези облекчения, е по сметката да постъпват единствено средства от заплати, пенсии, социални помощи, обезщетения или стипендии. Това означава, че ако по нея постъпят пари от друг източник, като например продажба на имот, или ако собственикът реши сам да внесе пари в брой, сметката губи правото си на безплатни услуги.