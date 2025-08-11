Сюжети с митологични сцени изобразяват откритите при разкопките в Западния некропол на Хераклея Синтика глинените лампи. Те ще бъдат изложени в музея в Петрич.Посетителите на музея ще могат да видят двубой между тежковъоръжени гладиатори, сблъсък на венатор (ловец на арената в амфитеатъра) с мечка и сцена, в която Херакъл убива с кривака си Лернейската хидра.Ето какво споделят от Археология Булгарика:"Две от тях са само с животни – с лъв, който пази/отблъсква злите сили и с овен, свещеното животно на Хермес. На друга от лампите е изобразена седнала жена, която оплаква починалия си съпруг (полегнал на леглото); тази сцена се среща като релеф върху надгробни плочи и е известна като coena funebris (погребално угощение). Но хераклейци са харесвали и не чак толкова сложни декорации, ако съдим по лампата с изображение на цвете, вероятно лотос".