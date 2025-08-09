обществената телевизия информация за доклада относно катастрофата.
В него се посочва, че "рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя".
"Цялата експертиза за катастрофата е дискредитирана, защото не е изследвано натоварването на камиона и обективните причини за ПТП. Обстоятелство, за което знаех отдавна. Бих нарекъл това саботаж срещу правосъдието и труда на следствените органи и прокуратурата. Товара на камиона просто изчезна", написа Попов в социалните мрежи.
Той посочва, че основната причината, довела до трагичния инцидент, е шофиране с несъобразена скорост.
"Основните причини за ПТП са превишената скорост, претоварването на задната ос и нарушения баланс на ремаркето. БЯСНО ШОФИРАНЕ ПО ЛОШ ПЪТ!", пише той в своята публикация.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.