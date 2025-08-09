ЗАРЕЖДАНЕ...
Какви рискове крие бурното море по Южното Черноморие и как да се предпазим
Концесионерът на плаж "Крайморие" Николай Димитров обясни, че в събота сутринта морето е спокойно, но по-късно през деня се очаква отново да има високи вълни.
"Имаме задачата сутрин да проверим дъното, да видим какво е състоянието и как да действаме в дадени ситуации", заяви пред NOVA Васил Алексиев, старши спасител и инструктор по БЧК.
Той добави, че рисковете са свързани най-вече с прибойните вълни.
"След като проверим дъното, знаем накъде да насочим децата и хората в неравностойно положение", посочи той.
Спасителят обясни, че трябва да се внимава с неохраняемите плажове и апелира плажуващите да проверяват морското дъно, с цел да се избегнат инциденти.
"За жалост там няма как да знаем какво се случва и не можем да контролираме хората", подчерта Алексиев.
