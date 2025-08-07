ЗАРЕЖДАНЕ...
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
©
От 8 август 2024 г. в аптеките, както и във всички търговски обекти, трябва да се посочват цени в лева и евро. Въпреки гратисния период до 8 октомври, подготовката се оказва особено тежка за аптечния сектор. Минева обясни, че аптеките се третират като търговци на дребно, но при тях има някои съществени специфики.
"Какво е специфично за аптеките при етикетирането? Много често слушам: 'Ама то не важи само за аптеките, то важи за всички търговци'. Така е, но по нашия закон за лекарствата ние трябва да имаме цена на всяка опаковка, която е лекарствен продукт. Ако в една голяма хранителна верига можете да видите цена на кутията с вафли, при нас всяка една опаковка — всяка една отделна кутийка — трябва да има цена. Освен това законодателят е записал, че цената трябва да бъде поставена на обозначеното за това място. Такова място често няма, и ние, поставяйки двете етикетчета, вече нарушаваме опаковката и информацията, която тя дава на пациента. Така че тези дребни детайли предизвикаха доста смущение и трудности, наред с тези, които изпитват и другите търговци на дребно", обясни фармацевтът.
Леко увеличение на цените на лекарствата
Според собственицитете на семейни аптеки, разходите за адаптиране са значителни – нов софтуер, принтери, модули и поддръжка.
"Само за един компютър преинсталацията на софтуера струва 740 лв., принтерът – 450 лв., модулът – 200 лв. плюс такси за поддръжка. Над 1300 лв. без консумативите", изчислява Пенка Минева.
Тези разходи ще бъдат усетени и от пациентите, смята тя, и прогнозира леко увеличаване на цените на лекарствата и хранителните добавки. Но подчерта, че това няма да е над определените пределни цени, защото санкциите са сериозни.
Една от сериозните тревогина собствениците на семейни аптеки е свързана с изискването за връщане на ресто в евро през януари 2026 г.
"Когато влезе клиент със 100 лв. в аптеката и си поиска да си купи една маска – да кажем, януари месец ще е месец със вирусни заболявания – иска да си купи една маска за 30 стотинки, аз рестото от 99 лв. и 70 стотинки трябва да го върна в евро. Тоест всеки, който поиска 100-те лева, които има вкъщи, да си ги смени в евро, може да използва този трик", предупреди Минева за опасността аптеките да се превърнат в "безплатни обменни бюра".
В отговор на това Инициативният комитет подготвя информационна кампания за промотиране на електронните разплащания като по-удобни и по-сигурни. Акцията ще бъде реализирана чрез социалните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok – и чрез лична комуникация при посещения в аптеката. Кампанията е с пряка насоченост към възрастните хора, които се чувстват несигурни да използват карта.
"Повечето такива пациенти са хронично болни и посещават аптеката веднъж в месеца задължително, защото рецептите им са изписани месец за месец и се изпълняват месец за месец. Така че декември месец това ще ни е задачата – да ги накараме да разберат, че най-лесният начин през януари да се разплащат, без да имат съмнения и без ние да усещаме затруднения, е да използват картата", обясни Минева.
Още по темата
/
Експерт: Евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети
10:14
Търговец: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:46
Аптекар за еврото: Всеки ден отделям по 30 мин. да гледам филмчета в YouTube как да си инсталирам принтера
05.08
Фармацевти алармират: Разходите по въвеждането на еврото се увеличават драстично, имаме проблеми
04.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.