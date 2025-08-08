ЗАРЕЖДАНЕ...
НКЖИ осигури безплатен интернет в седем големи гари в страната
От началото на годината компанията предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет, като целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi. Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в ЕС, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка.
За една година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3,5 млн. пътници, а през втората най-натоварена, тази в Пловдив, 2 млн. пътници. Общо седемте гари годишно обслужват близо 9,5 млн. пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак.
