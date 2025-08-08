ЗАРЕЖДАНЕ...
Сериозна опасност за малките бензиностанции у нас
©
Добавката се оказва дефицит у нас и това предизвика притеснения. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива смятат, че проблемът ще бъде решен до дни
Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: "В момента не само на малките бензиностанции има проблем с доставките като цяло в последните 1-2 седмици на бензин, като цяло на всички обекти в страната. Проблемът е липсата на новото поколение биоетанол, който трябва да се добавя от 1 юни. Но в момента нещата мисля, че се нормализират. Пристига влаковата композиция, която трябваше да пристигне миналия понеделник, пристига сега, утре или вдругиден най-късно. Не казвам, че проблемът не е само в малките бензиностанции, горивата свършват първо на малките бензиностанции на места, но като цяло свършиха и на много големи обекти в страната, големите компании също нямаха бензин и също имаха този проблем."
Още по темата
/
Прогноза: От износител на електроенергия България е напът да покрива зимното си потребление с внос
30.07
Милиарди евро загуби от чакане за присъдиняване на ВЕИ централи към мрежата – основният губещ е потребителят
16.05
Енергиен експерт предупреди: Цените на тока няма да паднат скоро, 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" няма да решат проблема
22.04
След по-малко от месец ще бъдат разгледани възможностите за подобряване позициите на страните по газовото споразумение с "Боташ"
05.04
Борислав Цеков: Договорът с "Боташ" е най-арогантният, най-мащабният и безцеремонен грабеж, извършван от властимащите в България. Корупционен вулкан!
03.04
Още от категорията
/
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да се завърна в България: Не е това начинът
12:30
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
12:21
Богомил Николов: Нищожна е вероятността магазините за хората да са печеливши и да върнат парите в бюджета
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В полунощ влизат важни промени, свързани с еврозоната
22:52 / 07.08.2025
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
22:11 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спас...
21:20 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.