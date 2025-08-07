ЗАРЕЖДАНЕ...
Влизат и излизат от България "гратис"? Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция
©
"Става въпрос за км 98 на път 2-19. Има отбивна на 8 км от границата, където чужденци минават и си спестяват тол таксите. Има много гръцки фирми в района и са научили от местните за отбивката. Камерата се намира в края на село Садово, пътуващите я заобикалят", обясни пред NOVA Красимир Чакъров, директор на отдел "Контрол и правоприлагане" към тол системата.
По думите му ще бъдат взети мерки как да бъдат спрени нарушителите.
Още по темата
/
Полицията с нови камери за скорост: Подобрени устройства от типа триноги ще следят за нарушители
06.08
Обнародваха промените в Закона за движението по пътищата в Държавен вестник, глобите от тол камерите започват!
05.08
ИПБ: Ако президентът наложи вето на промените в Закона за движение по пътищата – ще паднат маските
30.07
Шефът на АПИ: Тол камерите са разположени на разстояние от 5 до 15 км в зависимост от възлите и отсечките
30.07
Експерт: При санкцията за средна скорост по пътищата има риск от злоупотреба, ето защо! Упражняват се върху гърба на българите!
29.07
Юрист: Тази мярка ще направи санкциите реални, защото досега глобите често остават неплатени и без последствие
24.07
Още от категорията
/
Адв. Пламен Бонев: Това е действие, което се върши в краен случай. Най-нормално е да се обадите на телефон 112
12:00
Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам хладилника с продукти за една седмица
11:00
Експерт: Евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети
10:14
За 7 месеца: Сметната палата прие 160 одитни доклада, сезира АОП, КПК, АДФИ и НАП за нарушения
08:55
Джартов: През последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване
08:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.