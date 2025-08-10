ЗАРЕЖДАНЕ...
Ohridnews: Все още издирват българина, изчезнал в Охридското езеро
"Езерната полиция, Червеният кръст и водолазите претърсват по-широк район близо до Трпейца, където се е състояло събитието", каза говорителят на СВР Охрид пред Ohridnews.
По-рано излезе информация, че тялото на мъжа е било намерено.
"Фокус" припомня, че вчера в 13:15 ч. СВР Охрид и Езерната полиция съобщиха, че И.Т.(52) от Република България е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра.
