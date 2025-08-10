Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер удари Гватемала към 14:40 часа местно време, съобщи Евро-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC). 

Епицентърът му е бил на 102 километра югозападно от град Чамперикон и на 155 километра южно от град Тапачуло в Мексико. 

Хора в социалните мрежи съобщават, че усетили "тресенето" на земята в столицата на Гватемала и в други райони. Трусът е усетен и в части от Южно Мексико.