Земетресение с магнитуд 5,9 удари Гватемала, усетено е и в Мексико
Епицентърът му е бил на 102 километра югозападно от град Чамперикон и на 155 километра южно от град Тапачуло в Мексико.
Хора в социалните мрежи съобщават, че усетили "тресенето" на земята в столицата на Гватемала и в други райони. Трусът е усетен и в части от Южно Мексико.
