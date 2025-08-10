ЗАРЕЖДАНЕ...
Бурята в Небраска взе жертва и остави хиляди без ток
Ураганни ветрове със скорост около 130 км/ч събориха дървета, които счупиха пътническо превозно средство, което уби жена на място, докато пътникът получи животозастрашаващи наранявания, каза началникът на пожарната във Ватерло Травиз Харлоу.
Бурята също причини големи материални щети в източната част на Небраска, като ураганни ветрове събориха дървета, повредиха покриви и събориха електропроводи, оставяйки хиляди хора без ток.
