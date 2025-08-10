Един човек беше убит, а друг беше сериозно ранен, след като силни бури удариха източната част на Небраска. Стотици затворници бяха преместени заради повреди в два блока, съобщиха местните власти, цитирани от Tanjug.Ураганни ветрове със скорост около 130 км/ч събориха дървета, които счупиха пътническо превозно средство, което уби жена на място, докато пътникът получи животозастрашаващи наранявания, каза началникът на пожарната във Ватерло Травиз Харлоу.Бурята също причини големи материални щети в източната част на Небраска, като ураганни ветрове събориха дървета, повредиха покриви и събориха електропроводи, оставяйки хиляди хора без ток.