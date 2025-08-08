Ekathimerini.
Пламъците са обхванали горска територия и земеделски площи. Властите са издали предупреждение за населението скоро, след като се е разраснал пожара. Сигналът е изпратен чрез СМС за жителите на Каравадос, Доризата и Керамеиес. Те са били инструктирани да се евакуират към столицата на острова - Аргостоли.
Противопожарната служба съобщава, че на терен има 20 пожанрикари, два екипа на горските и седем пожарни. В акцията по гасенето на пламъците са се включили и доброволци.
Два хеликоптера и четири самолета за гасене на пожарите също са част гасят огъня.
