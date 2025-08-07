Yle.
Според обвинителния акт котките се размножавали неконтролируемо, а собственикът не знаел точния им брой.
В обор в имота му са открити труповете на 10 до 15 мъртви котки, големи количества фекалии, счупени стъкла, както и болни животни с инфекции и бълхи.
Ищецът твърди, че собственикът не е осигурил подходящи грижи и хигиена, което е причинило на животните ненужни страдания.
Престъпните деяния датират от периода 2021 и 2022 година.
Наказанието за подобно деяние във Финландия може да бъде глоба или до две години затвор.
