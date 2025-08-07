ЗАРЕЖДАНЕ...
Румъния се сбогува с Йон Илиеску
Държавното погребение ще бъде в двореца Котрочени с нова религиозна служба в залата "Съюз“, последвана от военна церемония на почетния караул и изпълнение на националния химн. Тялото на Йон Илиеску ще бъде транспортирано до военното гробище Генча 3 с оръдиево погребално шествие. Погребението ще се състои в присъствието на семейството и близките приятели.
"Фокус" припомня, че Илиеску почина на 5 август на 95-годишна възраст, след почти два месеца в болница.
