Григор Димитров и Александър Зверев постигнаха нещо уникално!

Българската звезда в тениса Григор Димитров и олимпийският шампион от Токио на сингъл Александър Зверев постигнаха през отминалата нощ своите победи номер 450 при професионалистите всеки!



Роденият през 1991-а година българин надделя над руснака Андрей Рубльов с 3:2 сета, класирайки се за четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ - US Open.



Успехът бе юбилеен номер 300 за него на твърди кортове и номер 450 изобщо!



Германецът Зверев, който е поставен под номер 4 в основната схема и е финалист от 2020-а година, спечели след обрат от 0:1 на 3:1 сета срещу американеца Брендън Накашима и също постигна своята победа номер 450 при професионалистите. Това той направи обаче за по-къс период. Зверев е роден през 1997-а година, а е професионалист от 2013-a година. Григор е при най-добрите в тениса от 2008-а.



Интересното е, че ако Димитров преодолее съпротивата на Франсис Тиафо в четвъртфинала, а Зверев победи Фриц, то двамата ще играят в директен сблъсък за определяне на това кой ще има повече професионални победи в Тура след US Open.