Общински съвет – Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на ФК "Спартак“. Повод за това е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на "Спартак“. В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност.Общата сума на текущите задължения на клуба надвишава 4,4 млн. лева, се посочва в писмото. Най-неотложни са плащанията към персонала и към НАП, които ако не бъдат покрити в кратък срок, крият реална опасност от принудителни публични изпълнения, както и от временно или окончателно отнемане на лиценза за спортна дейност от БФС. Загубата на лиценз би довела до автоматично спиране на тренировъчния процес, лишаване от възможност за участие в първенства и прекратяване на дейността на клуба в сегашния й вид. Това би било тежка загуба не само за клуба, но и за цялата спортна футболна общност на Варна, се казва още в писмото.Ръководството на ФК "Спартак“ се обръща с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. Те търсят и институционално съдействие от страна на Община Варна чрез активно участие в срещи с представителите на бизнеса. Сред предложените варианти за подкрепа са насочване към програми за общинско, държавно или европейско финансиране, по които могат да кандидатстват, както и възможности за директна финансова помощ или предоставяне на субсидии.Общински съвет – Варна се ангажира в търсене на решения за излизане на ФК "Спартак“ от настоящата финансова криза. Членове на местния парламент са готови да се включат в разговори и срещи, организирани с участието на представители на бизнеса, които имат желание да подкрепят клуба.Местният парламент ще координира с Община Варна усилията за търсене на решения за оздравяване на ФК "Спартак“. Писмото ще бъде внесено за разглеждане в съответните ресорни комисии на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят възможните действия, които могат да бъдат предприети, съобразявайки се с предоставените им правомощия и наличния административен и финансов ресурс.