Спартак Варна привлече френския нападател Луис Пахама, разкри клубът. Той е познат на българските публика от престоя си в Дунав Русе.

Защитавал е цветовете на Монако Б, на отбори във Франция, Испания, Португалия, Латвия, Германия, а за последно играе в Ирак.

"Да пожелаем успех на Луис със синьо-бялата фланелка и разбира се много голове и асистенции!", пишат варненци във Фейсбук.