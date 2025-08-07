Спартак Варна привлече френския нападател Луис Пахама, разкри клубът. Той е познат на българските публика от престоя си в Дунав Русе.Защитавал е цветовете на Монако Б, на отбори във Франция, Испания, Португалия, Латвия, Германия, а за последно играе в Ирак."Да пожелаем успех на Луис със синьо-бялата фланелка и разбира се много голове и асистенции!", пишат варненци във Фейсбук.