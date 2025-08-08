ЗАРЕЖДАНЕ...
Дадоха старт на 49-ия международен бридж фестивал "Варна"
Сред участниците в проявата е и националния ни отбор до 31 г, който наскоро стана световен вицешампион в своята възраст, на завършилото в Салсомаджоре Терме (Италия) световното младежко първенство след драматична загуба на финала от домакините, както и световната шампионка Матилда Поплилов.
Проявата е организирана от бридж клуб "Бриз“ със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна и бе открита официално от директорът на ОП "Спорт“ Варна – Юрджан Ахмед.
Директор на турнира е Илияна Грудева, главен съдия Димитър Георгиев, а главен организатор за поредна година е неуморимият Светлан Казаков. Фестивалът стартира с най-масовия турнир "Конгрес Варна“, а закриването на надпреварата е на 10 август (неделя) от 15.00 ч.
